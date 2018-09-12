Юнкер о своём председательстве

Жан-Клод Юнкер, выступивший в Страсбурге с ежегодным докладом о положении дел в Евросоюзе, в беседе с корреспондентом Евроньюс подвел итоги своей работы на посту главы Еврокомиссии.

Деррен МакКаффрей, Euronews:

"4 года назад вы встали и откровенно сказали, что Европа не в лучшем состоянии. Но судя по всему, за последние 4 года ситуация только ухудшилась".

Жан-Клод Юнкер, председатель Европейской комиссии:

"Нет, такой представляют ситуацию некоторые британские коллеги в парламенте. Я не думаю, что ЕС двигался в неверном направлении. Мы работали 21 триместр, один за одним, безработица снизилась, уменьшился дефицит бюджета, инвестиции на таком уровне, как это было и во время кризиса. Таким образом, я не разделяю точку зрения тех, кто видит всё в черном цвете, потому что есть и положительные моменты".

Деррен МакКаффрей, Euronews:

"Есть такие проблемы как миграция, Брексит, популизм. Почему вы всё это отрицаете"?

Жан-Клод Юнкер:

"Вовсе нет. Я не настолько наивен. Я хорошо знаю о существующих проблемах: популизм – это проблема, Брексит – катастрофа, меня огорчает тот факт, что некоторые государства-члены не согласны с основными принципами ЕС касательно миграционной политики. Это не проблема еврокомиссии, потому что еврокомиссия внесла свои предложения в марте 2015, и если бы государства-члены были бы такими же мудрыми, как Еврокомиссия 4 года назад, ЕС мог бы развиваться иначе".

Euronews:

"Касательно Брексита, Мишель Барнье говорит, что соглашение может быть достигнуто в течение шести или восьми недель. Вы думаете сделка состоится"?

Жан-Клод Юнкер, председатель Европейской комиссии:

"Я разделяю мнение Мишеля Барнье".

Euronews:

"О чём из несделанного вы сожалеете больше всего за годы вашего председательства"?

Жан-Клод Юнкер:

"О том, что нам так и не удалось устранить разногласия внутри Евросоюза - между его востоком и западом".