Владимир Путин на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума в присутствии премьер-министра Синдзо Абэ предложил заключить мирный договор между Россией и Японией до конца года без предварительных условий.
Путин - Абэ: "Мирный договор с Японией без предварительных условий"
Путин - Абэ: "Мирный договор с Японией без предварительных условий"
"Давайте заключим мирный договор - не сейчас, но до конца года - без всяких предварительных условий", - предложил Путин, обращаясь к находящемуся в зале премьер-министру Японии Синдзо Абэ.
Консультации по пунктам мирного договора, который бы подвел итоги Второй мировой войны Москва и Токио ведут несколько десятилетий.
Камнем преткновения всегда была принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза.
Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи, называя их своими "северными территориями".