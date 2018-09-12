Ураган "Флоресн" стремительно приближается к юго-восточному побережью США.
"Флоренс" всё ближе
"Флоренс" всё ближе
За последние дни он значительно окреп и достиг четвёртого - предпоследнего уровня по шкале Саффира-Симпсона.
Максимальная скорость ветра достигает почти 60 м/с.
На военной базе Форт Брэгг в Северной Каролине выводят из зоны шторма вертолёты.
По последним данным, ураган находится на расстоянии 840 км к юго-западу от Северной Каролины.
Местные жители спешат в магазины, чтобы запастись самым необходимым.
Штаты Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столичные власти уже ввели режим чрезвычайного положения.
В Южной и Северной Каролине объявлена эвакуация более 1,5 млн человек, проживающих в прибрежных районах.
Синоптики предупреждают: ураган может привести к катастрофическим наводнениям.
Только в Северной Каролине уровень воды может достичь метра.
Предполагаемый ущерб от урагана может составить не менее $27 млрд. Такие оценки приводит агентство Bloomberg.
Таким образом, "Флоренс" может войти в десятку самых разрушительных ураганов в современной истории США.