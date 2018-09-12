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США

"Флоренс" всё ближе

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"Флоренс" всё ближе

"Флоренс" всё ближе
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Ураган "Флоресн" стремительно приближается к юго-восточному побережью США.

За последние дни он значительно окреп и достиг четвёртого - предпоследнего уровня по шкале Саффира-Симпсона.

Максимальная скорость ветра достигает почти 60 м/с.

На военной базе Форт Брэгг в Северной Каролине выводят из зоны шторма вертолёты.

По последним данным, ураган находится на расстоянии 840 км к юго-западу от Северной Каролины.

Местные жители спешат в магазины, чтобы запастись самым необходимым.

Штаты Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столичные власти уже ввели режим чрезвычайного положения.

В Южной и Северной Каролине объявлена эвакуация более 1,5 млн человек, проживающих в прибрежных районах.

Синоптики предупреждают: ураган может привести к катастрофическим наводнениям.

Только в Северной Каролине уровень воды может достичь метра.

Предполагаемый ущерб от урагана может составить не менее $27 млрд. Такие оценки приводит агентство Bloomberg.

Таким образом, "Флоренс" может войти в десятку самых разрушительных ураганов в современной истории США.