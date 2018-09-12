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Франция

Европарламент против Венгрии

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Европарламент против Венгрии

Европарламент против Венгрии
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Европарламент принял резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основных принципов ЕС, документ с большим перевесом поддержали более 400 депутатов.

Причиной послужило нежелание венгерских властей участвовать в миграционной политики Евросоюза по распределению беженцев.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не согласен с докладом "О положении в Венгрии", на основе которого была принята резолюция.

Венгерский политик заявил, что "его страна не намерена отказываться от выбранного курса и будет защищать свои границы, поставит заслон на пути нелегальной миграции".