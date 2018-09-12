Абимаэль Гусман приговорен к новому пожизненному заключению. Вердиктом 83-летний руководитель леворадикальной группировки "Сендеро луминосо" был недоволен. Вместе с ним тот же срок получили еще 11 участников "Сияющего пути".
Новое пожизненное для Абимаэля Гусмана
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Новое пожизненное для Абимаэля Гусмана
Они признаны виновными в подготовке теракта 26-летней давности, который унес жизни более чем двух десятков человек. Именно Гусман, как установил суд, отдал распоряжение о совершении теракта.
Гусман уже был приговорен к пожизненному заключению по итогам другого уголовного процесса.
В результате террористической активности "Сендеро луминосо" в Перу погибли более свыше 30 тыс. человек.