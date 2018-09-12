Евродепутатов не впечатлила речь Юнкера

Бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства Найджел Фарадж прибыл на заседание Еврокомиссии с маленькой зеленой коробкой для ее председателя Жан-Клода Юнкера. Внутри оказались носки с Британским флагом. К слову такие носит и сам Фарадж.

Подарок известного своими резкими высказываниями против пути евроинтеграции в рамках Евросоюза политика был приурочен к речи Юнкера, в большей степени направленной против национализма. По ее окончании Фарадж заявил:

"Все это про власть, власть и еще раз власть, и ничего о том, что растет недовольство внутри общества. Он призвал нас сегодня быть патриотами внутри Евросоюза, но не быть таковыми по отношению к собственной нации"

Предложение Юнкера обезопасить внешние границы Евросоюза от миграционных потоков оказались на руку популистам.

"Все было очень предсказуемо, ничего нового. Некоторые из его предложений поступили довольно поздно, как например, усиление внешних границ - и это, безусловно, здравая идея. Но претворить ее в жизнь очень сложно", - заявил польский евродепутат Рышард Легутко.

Слова Юнкера, направленные на развитие социальной политики представители левых партий посчитали недостаточными.

"Он говорил только о том, что "мы должны быть сильнее", "мы должны говорить на одном языке" и что, "в этом случае нас будут уважать" и тому подобное. Но он забыл сказать, что уважение к нам должно быть со стороны прежде всего наших собственных граждан", - заявила немецкий евродепутат Габриэла Циммер.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выступил со своим ежегодным и последним для него в качестве главы организации посланием гражданам ЕС, обозначая направления развития Евросоюза на ближайшие 12 месяцев