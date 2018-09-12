Речь Жан-Клода Юнкера в Европарламенте вызвала в зале неоднозначную реакцию - от аплодисментов до откровенной скуки.
Юнкер разволновал Европарламент
Юнкер разволновал Европарламент
Что касается вопроса миграции, то в рядах европарламентариев-социалистов ожидали более активной позиции и решительных действий.
"Мы возмущены ситуацией с мигрантами, которую нам пришлось наблюдать этим летом в Средиземном море. Ужасно видеть тонущих в воде людей, даже при том, что у официальной миссии ЕС нет безопасных гаваней, точнее больше нет - из-за решения итальянского правительства закрыть порты. И вот о чем должен говорить глава Еврокомиссии. Вот, в чем его главная миссия", - говорит немецкий европарламентарий-социалист Удо Буллманн.
Также речь Юнкера послужила новым поводом схлестнуться противникам и сторонникам национализма и популизма. Так, отвечая европарламентарию - представителю правых сил Польши, либеральный бельгийский политик Ги Верхофстадт заявил:
"Вы говорите, что живете с Юнкером в параллельных вселенных, хорошо, но не вспоминаете совершенно ужасных событий, когда на континенте погибли 20 млн человек из-за национализма и популизма, которые вы так защищаете сегодня"
Обсуждая "брексит" один из возможных приемников Юнкера председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер предупредил Великобританию:
"Лондон не может дать нам четкого ответа. В таком случае, можно считать, что Евросоюз сплочен, а проблемы у Великобритании"