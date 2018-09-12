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Бразилия

Лула да Силва отказывается от борьбы

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Лула да Силва отказывается от борьбы

Лула да Силва отказывается от борьбы
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Бывший лидер Бразилии Лула да Силва обратился к своим сторонником с призывом поддержать Фернанду Аддада на грядущих выборах президента страны. Письмо Лула написал, находясь в тюрьме, где он отбывает наказание по обвинениям в коррупции.

Его зачитал соратник Лулы (и по совместительству его адвокат) Луиш Эдуарду Гриналг.

"Мой приговор - это фарс, утроенный юстицией, это месть моих политических противников. Я от всего сердца прошу вас, тех, кто собирался голосовать за меня, отдать свой голос за нашего друга Фернанду Аддада".

Согласно опубликованному в понедельник опросу общественного мнения, за Фернанду Аддада готовы проголосовать 9 % бразильцев

Сам Аддад думает иначе: "Мы победим на этих выборах, во имя Лулы, во имя Партии трудящихся, во имя идей компартии Бразилии и во имя самой Бразилии; наша страна этого заслуживает".

Президентские выборы пройдут в Бразилии 7 октября. Если для определения победителей понадобится второй тур, он будет организован 28 октября.