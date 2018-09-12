Бывший лидер Бразилии Лула да Силва обратился к своим сторонником с призывом поддержать Фернанду Аддада на грядущих выборах президента страны. Письмо Лула написал, находясь в тюрьме, где он отбывает наказание по обвинениям в коррупции.
Лула да Силва отказывается от борьбы
Лула да Силва отказывается от борьбы
Его зачитал соратник Лулы (и по совместительству его адвокат) Луиш Эдуарду Гриналг.
"Мой приговор - это фарс, утроенный юстицией, это месть моих политических противников. Я от всего сердца прошу вас, тех, кто собирался голосовать за меня, отдать свой голос за нашего друга Фернанду Аддада".
Согласно опубликованному в понедельник опросу общественного мнения, за Фернанду Аддада готовы проголосовать 9 % бразильцев
Сам Аддад думает иначе: "Мы победим на этих выборах, во имя Лулы, во имя Партии трудящихся, во имя идей компартии Бразилии и во имя самой Бразилии; наша страна этого заслуживает".
Президентские выборы пройдут в Бразилии 7 октября. Если для определения победителей понадобится второй тур, он будет организован 28 октября.