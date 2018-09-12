Искала полиция, нашёл рыбак

В Норвегии обнаружены вещи, принадлежащие пропавшему сотруднику «Викиликс» Арьену Кампхёйсу. Сообщается, что находку в одном из фьордов сделал рыбак. Что именно это за вещи — полиция в интересах следствия не раскрывает. И сам факт их обнаружения ясности не привносит. Кампхёйса сейчас ищут и в Норвегии, и в Дании.