Единственный действующий в столице Ливии международный аэропорт Митига подвергся минометному обстрелу. Об этом в среду сообщило агентство "Рейтер". Атака началась во вторник вечером: несколько снарядов разорвались вблизи воздушной гавани, еще один упал непосредственно на ее территории. В связи с нападением все рейсы перенаправлялись в расположенный в 200 километрах восточнее Триполи город Мисурата.
В Триполи обстреляли аэропорт
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В Триполи обстреляли аэропорт
Ряд ливийских СМИ заявили о вновь вспыхнувших после ракетной атаки перестрелках в некоторых районах Триполи в нарушение перемирия, достигнутого между враждующими фракциями неделю назад.
В минувший понедельник в Триполи было совершено нападение на главный офис Национальной нефтяной корпорации. Тогда погибли по меньшей мере два человека. Десять получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".