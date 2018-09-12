В Триполи обстреляли аэропорт

Единственный действующий в столице Ливии международный аэропорт Митига подвергся минометному обстрелу. Об этом в среду сообщило агентство "Рейтер". Атака началась во вторник вечером: несколько снарядов разорвались вблизи воздушной гавани, еще один упал непосредственно на ее территории. В связи с нападением все рейсы перенаправлялись в расположенный в 200 километрах восточнее Триполи город Мисурата.