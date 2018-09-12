Юго-восточное побережье США готовится во всеоружии встретить ураган "Флоренс". Во вторник он значительно окреп и достиг четвёртого - предпоследнего уровня по шкале Саффира-Симпсона.
США готовятся встречать "Флоренс"
США готовятся встречать "Флоренс"
В Южной и Северной Каролине идёт эвакуация жителей прибрежных районов. В этих штатах, а также в Виргинии и Мериленде объявлено чрезвычайное положение. На военной базе Форт Брэгг в Северной Каролине выводят из зоны шторма вертолёты. Местные жители, решившие не покидать своих домов, бросились в магазины, чтобы сделать запасы питьевой воды, продуктов питания и предметов первой необходимости.
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям направило зону поражения урагана 8 миллионов продовольственных пайков и бутылок с питьевой водой. В домах и магазинах люди заколачивают окна и витрины досками.
Установлены и приведены в состояние готовности базы поддержки - главным образом на территории военных объектов. На наиболее опасных участках строят баррикады из мешков с песком.
Ожидалось, что "Флоренс" достигнет американского побережья в четверг вечером, но затем скорость ветра в пределах урагана замедлилась, и теперь его ждут в СШа ждут не раньше пятницы.