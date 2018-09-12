"Флоренс": массовая эвакуация с восточного побережья

Жители восточного побережья США в массовом порядке эвакуируются вглубь континента, спасаясь от неумолимо надвигающегося урагана Флоренс. Чтобы не допустить заторов, движение по автомагистралям юго-восточных штатов открыто только в западном направлении.

Власти призывают людей не затягивать с эвакуацией. Генри Макмастер, губернатор Южной Каролины: "Времени на эвакуацию остаётся всё меньше. В какой-то момент эвакуационные пути закроются, а спасатели больше не смогут прийти на помощь, так как сами спрячутся в укрытие".

Ураган ослаб до второй категории из пяти возможных, но он по-прежнему представляет смертельную опасность. В настоящее время ураган находится в нескольких сотнях километрах от побережья Южной Каролины. У центра циклона скорость ветра достигает 175 км в ч. Предсказать точное направление его движения трудно. Немало жителей побережья рассчитывают, что ураган пройдет мимо их дома и поэтому отказываются от эвакуации.

Скотт Перкинс, житель штата Виргиния: "Мы пытаемся запастись достаточным количеством еды, воды, батареек, радио, лекарств для того, чтобы мы и наши животные смогли пережить стихию в безопасности".

Предупреждение об эвакуации получили миллион 700 тысяч жителей Южной Каролины и Виргинии. Всего в зоне с высоким уровнем опасности проживают 5 миллионов человек.