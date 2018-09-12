Санкции Венгрии не грозят. Таково мнение политологов. Наказание, предусмотренное 7-й статьёй — лишение голоса в Европейском совете. Но процедура чрезвычайно длительная и сложная. И на одном из этапов понадобится полный консенсус стран-членов. В этом случае Будапешт сможет рассчитывать на помощь Варшавы: против Польши запущена схожая процедура, и Будапешт в свою очередь не раз говорил о готовности защитить соседей от санкций.