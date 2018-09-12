Санкции Венгрии не грозят. Таково мнение политологов. Наказание, предусмотренное 7-й статьёй — лишение голоса в Европейском совете. Но процедура чрезвычайно длительная и сложная. И на одном из этапов понадобится полный консенсус стран-членов. В этом случае Будапешт сможет рассчитывать на помощь Варшавы: против Польши запущена схожая процедура, и Будапешт в свою очередь не раз говорил о готовности защитить соседей от санкций.
Санкции Венгрии не грозят
Санкции Венгрии не грозят
Однако позиции Орбана в самом Европарламенте на фоне происходящего могут пошатнутся: есть угроза раскола в Европейской народной партии — фракция, куда входит венгерская ФИДЕС.
Аттила Юхас, политолог:
«Я считаю, что на внутреннюю динамику повлияет не публичное выступление Орбана. Гораздо интереснее было бы узнать, о чём идёт речь на закрытых заседаниях партии, какие обещания он даёт и чем грозит — например, касательно грядущих выборов в Европейский парламент».
Орбан может надеяться и на изменение ситуации в целом: процедуры явно затянутся, а в мае следующего года Европарламент переизберут. В целом ряде европейских стран к власти пришли движения, разделяющие позицию Орбана по отношению к мигрантам.
В то же время противники венгерского лидера напоминают, что речь идёт далеко не только о миграции. В докладе говорится и об угрозе независимости судов и свободы СМИ, и о злоупотреблениях при распределении грантов Евросоюза.