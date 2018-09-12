Депутаты Европейского парламента проголосовали в среду за законопроект, обязывающий интернет-гигантов таких как Гугл и Фейсбук платить более крупные авторские отчисления европейским правообладателям.
Европарламент поддержал правообладателей
Европарламент поддержал правообладателей
Новые правила призваны защитить интеллектуальную собственность производителей интернет-контента, в том числе визуального. Законопроект вызвал яростные дебаты между различными группами лоббистов.
За него выступают традиционные средства массовой информации, издательства и кинокомпании, которая с его помощью хотят поправить своё финансовое положение, подорванное лавинообразным распространением в интернете бесплатного контента.
Против законопроекта выступают представители интернет-гигантов и защитники прав потребителей. По мнению последних, закон фактически делает нелегальной практику распространения интернет-мемов, "фотожаб" и другого пользовательского контента.
Урсула Пахл, Европейская организация защиты прав потребителей: "Копирайт – правильная вещь и мы его поддерживаем. Но мы поддерживаем и потребителей, которые сами выступают в качестве творцов. Например, если они танцуют под музыку, записывают видео и размещают его в интернете, это не должно быть противозаконно, если люди не пытаются таким образом заработать деньги, не наносят никому вреда, а просто получают удовольствие от того, что поделились этим со своими близкими и друзьями. А текст вновь принятого закона угрожает им".
Согласование поправок в законопроект продолжится теперь за закрытыми дверями в Еврокомиссии.