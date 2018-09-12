Гражданин мира? Пройдите тест на гражданство!

Это был один из вопросов, над которым предстояло задуматься британцу Дэвиду Льюису, который решил получить швейцарское гражданство, прожив в этой стране большую часть жизни.

А вы сможете ответить на вопросы, которые попадаются в тестах на гражданство различных европейских стран? Давайте попробуем! Мы приводим вопросы из официальных тестов, разработанных в нескольких европейских странах, в том числе, и в России.

Но вернёмся к раклету.

Это вкусное блюдо на основе сыра "Раклет" происходит из франкоязычного швейцарского кантона Вале, но даже с энциклопедическими знаниями о происхождении сыра потенциальные новые граждане могут запросто провалить заведомо "непроходимый" тест. Так, в августе 2018 года мусульманской паре было отказано в гражданстве после их отказа в ходе собеседования от рукопожатий... с представителями противоположного пола.

Еще в 2017 году Фунда Йилмаз, родившаяся в Швейцарии у турецких родителей, не смогла пройти тест на гражданство, несмотря на то, что прожила в стране всю свою жизнь. Какие же были названы причины? Среди прочих вопросов, она, похоже, не достаточно знала о том, как перерабатывают масло, а за покупками ходила в дискаунт "Альди".

В том же году голландке Нэнси Холтен, которая жила в Швейцарии с 8-летнего возраста, было отказано в гражданстве, поскольку она неоднократно высказывалась против использования колокольчиков на шее у коров и возражала против традиционной охоты на кабанов.

В 2016 году семье из Косово было отказано в гражданстве на основании того, что все члены этой семьи носили спортивные костюмы, расхаживая по городу, где они жили.

Для присвоения швейцарского гражданства требуется согласие на уровне конфедерации, кантона и коммуны, где проживает кандидат. Именно на местном уровне, где вопросы задают группы активистов из числа соседей, возникает больше всего противоречивых вопросов в ходе теста на гражданство.

Если швейцарские тесты неоднократно подвергались критике за их довольно произвольное наполнение, тесты на гражданство в других европейских странах тоже нередко не из лёгких.

Скорее рэкет, чем раклет...

Проблема со швейцарским сыром могла стоить Дэвиду Льюису 2.810 евро, которые он заплатил, подавая на швейцарское гражданство. Но сумму вернули, и это, по крайней мере, свидетельствует о том, что одобрение швейцарских властей нельзя купить за деньги.

Чего нельзя сказать о некоторых других европейских странах.

В сентябре 2017 разгорелся скандал вокруг новой директивы, одобренной властями Кипра: остров обвинили в "продаже" паспортов страны Евросоюза богатым клиентам, желающим инвестировать в страну более 2 млн.евро.

Португалия тоже стала объектом критики за организацию аналогичной схемы: долгосрочная виза в обмен на инвестиции в размере не менее 500 000 евро.

Даже в странах, где нет проблем с "подкупом системы", получение гражданства - процедура не для бедных. В Великобритании процесс требует раскошелиться примерно на 1.480 евро за взрослого и 1.125 евро на каждого ребёнка. В то же время, во Франции весь процесс намного дешевле: официально цена составляет 55 евро, хотя все заверенные переводы документов, которые требуются при получении гражданства, могут обойтись вам в 500 евро.

Зачем нужны тесты?

Так что же ожидают жители швейцарских кантонов от потенциальных новых граждан? Очевидно, что большинство тестов на гражданство предназначены для проверки способности кандидата говорить на языке своей новой страны, его знаниях об истории и культуре страны и - что немаловажно - степени интеграции в местное сообщество. Последнее, помимо всего прочего, также достигается с помощью долгосрочного проживания в стране, где подаётся запрос на гражданство. Обязательство жизни в стране варьируется от пяти лет в Великобритании, Франции и России до 10 в Испании и Швейцарии.

Интеграция в общество - это самый сложный аспект для проверки в качестве критерия отбора. Власти сталкиваются с головоломкой: если опубликовать тест заранее, то кандидаты могут просто заучить все ответы наизусть, и их реакция на вопросы будет свидетельствовать скорее об их способности к обучению, чем об уровне знаний местной культуры и законов. В то же время, если не публиковать, то испытуемые могут столкнуться с произвольно придуманными формулировками в тестах на гражданство.

Соломоново решение французских властей заключается в публикации лишь небольшой части необходимой для тестирования информации с помощью размещённого в интернете "руководства гражданина": это 28-страничный обзор французской политики, истории и культуры, далеко не исчерпывающий, но выступающий как руководство для будущего нового гражданина.

В Германии, напротив, был создан "банк" из 310 вопросов, из которых для теста спонтанно отбираются 33, а проходной балл - правильный ответ всего лишь на 17 из них. Полный список вопросов также доступен в Интернете.

Между тем, в Испании никакая подготовка не поможет кандидатам ответить на заковыристый вопрос во время тестирования, который может попасть в список в последний момент. Один из таких вопросов: "Какая река протекает между Мадридом и Барселоной?" (Ответ: такой реки нет).

Итак, я прошел тест. Я теперь гражданин?

Даже если вы пройдёте тест на гражданство в выбранной вами стране, ждать, возможно, придётся ещё довольно долго: сразу подавать заявление и получить паспорт не получится.

Во Франции, где в лучшем случае процесс оформления займёт 9 месяцев, в некоторых регионах страны поток запросов на гражданство в связи с волной беженцев и "брекситом" привёл к увеличению времени ожидания до двух, а то и трех лет с момента подачи заявки на гражданство.