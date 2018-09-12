Корпорация Apple представила публике самый большой iPhone в истории. Диагональ экрана модели XS Max составляет 6,5 дюймов. Параллельно в продажу поступит модель XS c диагональю экрана 5,8 дюйма.
Самый большой iPhone в истории
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Самый большой iPhone в истории
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Благодаря новому процессору приложения на новых моделях будут запускаться на 30% быстрее, чем на предыдущих, при тех же энергозатратах. На европейском рынке модель XS будет стоить от 1159 €, XS Max - 1259 €.
Новые умные часы Apple Watch 4-й серии будут снабжены датчиком, способным снимать электрокардиограмму. Они также смогут самостоятельно позвонить в экстренную службу, если владелец часов упал и не поднимается в течении минуты. Таким образом Эппл рассчитывает найти новых покупателей среди старшего поколения.