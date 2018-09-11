Годовщина терактов 11 сентября
Тысячи людей, включая родственников погибших, выживших и спасателей, участвуют в траурных церемониях в Нью-Йорке, посвящённых жертвам самых масштабных террористических актов, произошедших на американской земле.
Главные мероприятия по случаю 17-годовщины трагедии проходят у комплекса "Национальный мемориал и музей", который был построен на месте, где стояли башни-близнецы.
11 сентября 2001 года террористы группировки "Аль-Каида" направили угнанные пассажирские самолёты в здания Всемирного торгового центра и Пентагона. Жертвами терактов стали почти 3000 человек.