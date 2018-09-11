Голод шагает по планете. Виной тому - капризы природы. Согласно ежегодному докладу ООН "О продовольственной безопасности и питании в мире", число голодающих в 2017 году составило 821 миллион человек. Это на 17 миллионов больше, чем годом ранее. То есть от голода страдает каждый 9 житель планеты. Хотя в предыдущие десять лет наблюдалась обратная тенденция - на снижение этого показателя.