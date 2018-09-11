Голод шагает по планете. Виной тому - капризы природы. Согласно ежегодному докладу ООН "О продовольственной безопасности и питании в мире", число голодающих в 2017 году составило 821 миллион человек. Это на 17 миллионов больше, чем годом ранее. То есть от голода страдает каждый 9 житель планеты. Хотя в предыдущие десять лет наблюдалась обратная тенденция - на снижение этого показателя.
Голод шагает по планете
Голод шагает по планете
Хуже всего дела обстоят в Йемене, где от острого недоедания страдают более трети населения. Ухудшается ситуация в Южной Америке, в большинстве стран Африки.
В докладе говорится, что рост нехватки продовольствия и снижение качества продуктов обусловлены природными катаклизмами, которые наблюдаются всё чаще. В пример приводятся повышение уровня воды в море, участившиеся тайфуны, муссонные дожди, и как следствие - наводнения и оползни, - а также засуха, которые уничтожают сельхозугодья о всему миру.
Наряду с военными конфликтами и экономическим спадом, изменение климата эксперты назвали "одним из ключевых факторов масштабного продовольственного кризиса в мире".