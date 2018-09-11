Криминальная драма американского режиссера и сценариста Дэвида Лоури старик с пистолетом может стать последней работой 82-летнего актера Роберта Редфорда.
Фильм в стиле Роберта Редфорда
Фильм в стиле Роберта Редфорда
Фильм, основанный на реальных событиях, был представлен на международном кинофестивале в Торонто. Роберт Редфорд сказал, что, может быть, уже не будет сниматься в кино.
По словам режиссера, он снял ленту в стиле 70-х годов на 16-мм кинопленку, чтобы отдать дань эпохе, во время которой Роберт Редфорд стал настоящей звездой.
Дэвид Лоури: "Думаю, что этот фильм наследует дух картин 60-х и 70-х годов, которые подарили Редфорду славу, поэтому все его поклонники и ценители этой киноэпохи увидят в этом фильме не просто завершение, а продолжение тех историй, за которые вы его полюбили".
Вместе с Робертом Редфордом в картине сыграли Кейси Аффлек, Дэнни Гловер, Сисси Спейсек и Том Уэйтс.
Лента повествует о грабителе банков Форресте Такере, который 18 раз сбегал из тюрьмы.