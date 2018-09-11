В будущее на "умной" метле?

Тысячи людей, представители правительств и бизнеса собрались в южноафриканском Дурбане на выставке Международного союза электросвязи, организованной ООН. Это праздник высоких технологий, на котором представлены одни из лучших мировых инноваций в самых разных сферах от цифровых финансов и искусственного интеллекта до сетевых технологий и кибер-безопасности, — передаёт корреспондент Euronews Дэймон Эмблинг.

На выставке в Дурбане свои разработки представляли международной публике как мировые гиганты, так и молодые изобретатели. Создатель небольшой компании из ЮАР Фатва Сенене показывает насадку с кнопками, которая превращает любую метлу в явление хайтека: «Это необычная метла, она подключена к интернету. Если дворник на улице нажмёт зелёнкую кнопку, он сообщит администрации о нелегальной свалке. Синяя означает протечку водопровода. Красная кнопка отправляет сигнал о преступлении или чрезвычайной ситуации».

Представлены на выставке и различные решения с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности, например, для повышения безопасности горных работ. Виртуальную реальность в сочетании с искусственным интеллектом рассматривают как одно из наиболее перспективных направлений. Непосредственно технологии искусственного интеллекта, согласно озвученным прогнозам, могут обеспечить рост мировой экономики на 13 триллионов долларов к 2030 году.

Особую роль в развитии бизнеса в руководстве Международного союза электросвязи отводят небольшим компаниям и стартапам. Генсек организации Хулинь Жао объясняет: «Чтобы принести в общество новые технологии, нужен именно малый и средний бизнес. Эти компании — просто чудо. Они обладают прекрасными знаниями и технологиями, они понимают рынок».