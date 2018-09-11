В России начались самые масштабные военные учения в современной истории страны "Восток -2018". В маневрах принимают участие 300 тысяч военнослужащих, задействованы до 36 тыс. танков, бронетранспортеров, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и другой воздушной техники, а также до 80-ти кораблей и судов обеспечения.
"Восток-2018": учения в духе времен "холодной войны"?
"Восток-2018": учения в духе времен "холодной войны"?
В последний раз подобные учения проводились еще в 1981 году во время СССР, но и тогда масштабы были меньше (около 100 тыс. военнослужащих). На этом фоне некоторые западные страны выразили обеспокоенность. Однако в Москве заверяют, что учения носят исключительно оборонительный характер.
более 1 тыс. самолетов, вертолетов, дронов, до 80-ти кораблей и судов обеспечения, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин.
"Маневры не направлены против других стран и соответствуют нашей военной доктрине, которая носит оборонительный характер", - сказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
И тем не менее за маневрами будут пристально следить страны НАТО. Военные атташе государств альянса были официально приглашены в качестве наблюдателей.
Учения продлятся до 17 сентября, они будут разбиты на две части: сначала подготовительный этап, а затем непосредственно маневры.
По сценарию учений созданы две противоборствующие группировки - с одной стороны Центральный военный округ и Северный флот, с другой - Восточный военный округ с Тихоокеанским флотом.
Наиболее активная фаза пройдет в Забайкалье на полигоне Цугол. На этом этапе к учениям присоединятся вооруженные силы Китая и Монголии.