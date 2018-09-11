"Восток-2018": учения в духе времен "холодной войны"?

В России начались самые масштабные военные учения в современной истории страны "Восток -2018". В маневрах принимают участие 300 тысяч военнослужащих, задействованы до 36 тыс. танков, бронетранспортеров, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и другой воздушной техники, а также до 80-ти кораблей и судов обеспечения.