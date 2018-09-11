Вашингтон: "Международный Уголовный суд агонизирует"

"Действия и намерения Международного Уголовного суда в Гааге делают его "незаконным и недействительным", - заявил Джон Болтон, помощник президента США по национальной безопасности.

"Структура Международного Уголовного суда агонизирует, и мы дадим ей умереть. После всего случившегося для нас эта судебная инстанция уже мертва".

Это заявление высокопоставленный сотрудник администрации США сделал после того, как в прессу просочились сведения, что трибунал намерен заняться расследованием инцидентов с участием американских военных в Афганистане. Как утверждается, есть данные, что пленных там могли пытать. Если и когда подобная судебная процедура начнется, Болтон гарантировал ей, как он подчеркнул, "нулевое сотрудничество" со стороны США. Америка отозвала свою подпись под Римским статутом, регулирующим деятельность трибунала в Гааге, 16 лет назад.