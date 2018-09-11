Кими Райкконен возвращается к истокам. Финский гонщик "Феррари" будет выступать со следующего сезона в команде "Заубер", в которой он делал первые шаги в "Формуле-1".
Райкконен покидает "Феррари"
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Райкконен покидает "Феррари"
Эту информацию Скудерия официально подтвердила во вторник. Сам пилот также сообщил об этом в своем Инстаграме, отметив, что подпишет контракт на два года.
Место Райкконена в "Феррари" займет протеже команды Шарль Леклер, который выступает за "Заубер" в нынешнем сезоне.
Вместе с Фернандо Алонсо Райкконен один из наиболее опытных действующих пилотов Королевских гонок.
Дебютировав в "главной Формуле" в 2001 году, он выступал за команды "Заубер", "Макларен", "Феррари" и "Лотус", был чемпионом и двукратным вице-чемпионом мира.