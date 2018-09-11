Бренду Ralph Lauren 50! Поздравить американскую марку с юбилеем пришли именитые гости: Канье Уэст, Стивен Спилберг и Кейт Кэпшоу, Джессика Честейн, Роберт де Ниро и другие знаменитости.
Юбилейный показ от Ralph Lauren
Юбилейный показ от Ralph Lauren
В честь такого события в рамках нью-йоркской недели моды в Центральном парке прошёл грандиозный показ новой коллекции: удобные пальто, уютные джемперы, клетчатые рубашки, классические джинсы - все то, что называют "американской классикой".
Представлены в новой коллекции и вечерние платья. Американская модель и телеведущая Джиджи Хадид продемонстрировала наряд из 132 кусочков ткани.
Ralph Lauren не зря выбрал Нью-Йорк для празднования юбилея своей марки, ведь для 78-летнетнего дизайнера - это родной город, который он обожает.
В рамках недели моды состоялся дебют. Американский модный дом Carolina Herrera представил свою коллекцию сезона весна-лето - 2019. Это первый показ для нового креативного директора бренда Уэса Гордона.
В будущем сезоне будут модными удлинненные пиджаки с яркой отделкой, мини-юбки, классические укороченные блузки.
Отличительной чертой коллекции стало изобилие ярких цветов.
Не обошлось и без вечернего блока. Платья насыщенных оттенков притягивают взгляд и напоминают о весне.