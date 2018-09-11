Драка евангелистов с болельщиками на стадионе
Стадион в столице Перу стал местом битвы, но к спорту отношения не имеющей.
На спортивное сооружение права предъявляют община евангелистов и футбольный клуб Лимы.
Первый тайм начался с атаки евангелистов, которые разукрасили постройки так, чтобы те напоминали бы молельный дом и место, где читаются проповеди.
Однако болельщики футбольного клуба пошли на них в контратаку, вооружившись даже палками, которыми в итоге начали соперников избивать.
За криками "Христос жив!" обе команды забыли о существовании арбитров, в роли которых выступили правоохранители, сумевшие растащить наиболее рьяных участников потасовки.
Итог состязания не на табло, а в полицейских сводках: семеро было арестованы, а один из драчунов получил столько тумаков, что его были вынуждены были отправить в больницу.