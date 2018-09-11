Ураган "Флоренс", сформировавшийся над акваторией Атлантики, получил 4-ый (из пяти возможных) уровень мощности по шкале Саффира - Симпсона.
В США открыт сезон ураганов
В США открыт сезон ураганов
"Флоренс" приближается к к юго-восточному побережью США со скоростью примерно 6 м/с. В настоящее время эпицентр "Флоренс" находится в 2 тыс. км от Северной Каролины. Синоптики из Национального центра наблюдения за ураганами полагают, что ураган достигнет побережья США в четверг вечером.
Власти Виргинии, Северной и Южной Каролины уже ввели ранее режим чрезвычайной ситуации.
Губернаторв Виргинии Ральф Нортэм заявил, что "все должны быть готовы. В момент удара мы ожидаем мощные ливни. В данном случае главной угрозой мы считаем не сильные ветры, а наводнения, которые обычно следуют за обильными осадками".
Ведется всеобщая эвакуация в береговой зоне протяженностью более 200 км. Эвакуировать предстоит около миллиона человек.
Зона затопления при урагане этой категории мощности может достигнуть четырех километров вглубь побережья. Специалисты не исключают, что "Флоренс" может стать самым разрушительным ураганом за последнее десятилетие.