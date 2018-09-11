Марии Бутиной отказано в изменении меры пресечения и в переводе под домашний арест до начала процесса. Решение об этой приняла федеральный судья Таня Чаткэн.
Мария Бутина остается в тюрьме
Мария Бутина остается в тюрьме
Чаткэн сообщила, что в этом случае Бутина могла бы скрыться от правосудия в России, уехав в аэропорт на машине с дипломатическими номерами.
Судья также выразила возмущение действиями обвинения, неправильно истолковавшего переписку подозреваемой, в которой говорилось о том, что Бутина предлагала секс в в обмен на получение должности. "Мне потребовалось пять минут, чтобы понять, что это просто шутка", - заявила Чаткэн.
Марии Бутиной инкриминируется участие в заговоре на территории США в пользу иностранного государства, и в том, что занималась лоббизмом Бутина, не будучи зарегистрированной при минюсте США как иностранный агент.