Завораживающая история украшений Bvlgari

Bvlgari представил в Кремле самую большую ретроспективную выставку драгоценностей за всю историю ювелирного дома.

Здесь посетители могут увидеть более 500 экспонатов, среди них - драгоценности знаменитостей. У каждой - своя история.

Лариса Пешехонцева, куратор выставки:

"Когда Элизабет Тейлор решила выставить это кольцо на аукцион, чтобы собрать деньги для борьбы со СПИДом, она написала в письме новым владельцам: "Носите его с любовью". Она обожала драгоценности, но не владела ими. У неё даже была своя философия на этот счет: как можно обладать сиянием"?

Организаторы отмечают, что это не просто выставка, а экспозиция, которая рассказывает об изменении женской роли в обществе.

После двух мировых войн все больше женщин стали выходить на работу, в связи с чем возник спрос на повседневные украшения.

Выставка продлится до января следующего года.