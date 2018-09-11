Сделка по Brexit между Великобританией и Евросоюзом может быть достигнута в ближайшие два месяца. Об этом заявил главный европейский переговорщик по вопросу выхода королевства из ЕС Мишель Барнье.
ЕС и Британия могут договориться к ноябрю
ЕС и Британия могут договориться к ноябрю
Ранее политик назвал неприемлемыми для Брюсселя условия, предложенные Евросоюзу британским правительством.
Мишель Барнье:
"Я думаю, что если мы будем реалистичны, то сможем достичь соглашения на первом этапе переговоров в течение шести или восьми недель, принимая во внимание, необходимое для процесса ратификации время".
Несмотря на все сложности, стороны не теряют надежды достигнуть сделки к ноябрю, как это было ранее запланировано.
Тем не менее Барнье предупредил, что необходимо решить несколько вопросов, в том числе спорный вопрос по границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.
Лидеры стран Евросоюза, как ожидается, на следующей неделе объявят о проведении в ноябре внеочередного саммита, посвященному вопросу Brexit. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем начались в июне прошлого года.
Сам же Brexit должен пройти в марте следующего года.