Дочь Куинси Джонса расскажет правду об отце

Соавторами картины, созданной под эгидой стримингового сервиса Netflix, стали Алан Хикс и дочь музыканта Рашида Джонс: "Я, естественно, хотела воздать ему должное. Но еще я хотела рассказать всю историю его жизни. Для меня было крайне важно, чтобы взлеты и падения, все, что делает его тем, кто он есть, и то, что давало ему силы двигаться дальше, было изображено честно. Спасибо, что позволил мне сделать это!"

Мальчишкой, Куинси мечтал стать чикагским гангстером, а стал одной из крупнейших фигур музыкальной индустрии ХХ века. В его активе - награда Grammy Legend Award и продюсирование самого продаваемого альбома в истории ("Триллера" Майкла Джексона).

Фильм появится в стриминговом сервисе уже 21 сентября.