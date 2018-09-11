На кинофестивале в Торонто показали "Куинси" - документальную ленту о 85-летнем американском композиторе, трубаче, аранжировщике и музыкальном продюсере, лауреате 27 премий «Грэмми».
Дочь Куинси Джонса расскажет правду об отце
Дочь Куинси Джонса расскажет правду об отце
Соавторами картины, созданной под эгидой стримингового сервиса Netflix, стали Алан Хикс и дочь музыканта Рашида Джонс: "Я, естественно, хотела воздать ему должное. Но еще я хотела рассказать всю историю его жизни. Для меня было крайне важно, чтобы взлеты и падения, все, что делает его тем, кто он есть, и то, что давало ему силы двигаться дальше, было изображено честно. Спасибо, что позволил мне сделать это!"
Мальчишкой, Куинси мечтал стать чикагским гангстером, а стал одной из крупнейших фигур музыкальной индустрии ХХ века. В его активе - награда Grammy Legend Award и продюсирование самого продаваемого альбома в истории ("Триллера" Майкла Джексона).
Фильм появится в стриминговом сервисе уже 21 сентября.