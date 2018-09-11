Засуха ударила по Норвегии. Для этой северной страны нынешнее лето стало самым засушливым за последние 70 лет. Из-за жаркой и сухой погоды скудный урожай собрали многие местные фермеры, особенно в южных регионах страны.
Небогатый урожай норвежских фермеров
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Небогатый урожай норвежских фермеров
Правда, некоторые говорят, что к таким погодным условиям давно привыкли.
"Здесь, в коммуне Лердал, засуха - дело привычное. Каждый, у кого есть клочок земли, имеет собственную систему водоснабжения и, соответственно, возможность восполнить нехватку влаги", - объясняет местный аграрий Харальд Блаафлат Мундаль.
Но его пример - скорее исключение. Большинству фермеров всё же требуется помощь. Правительство уже решило снизить пошлины на импорт сена, чтобы поддержать животноводов. А тем, чьи сельхозугодья пострадали из-за засухи, полагается компенсация в размере полумиллиона крон.