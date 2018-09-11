Сезон северных сияний открыт
Ярко-зелёными волнами переливалось небо над Рованиеми в ночь на вторник. В течение нескольких часов местные жители любовались полярным сиянием.
Каждый год понаблюдать за уникальным природным явлением в этот финский город, расположенный всего в нескольких километрах от полярного круга, съезжаются тысячи туристов.
Сезон северных сияний только начался. Учитывая, что его открытие отметилось столь зрелищным представлением, специалисты и фотографы предвкушают не менее красочное продолжение.