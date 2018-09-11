Срочная новость

Срочная новость

Сезон северных сияний открыт

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Сезон северных сияний открыт

Ярко-зелёными волнами переливалось небо над Рованиеми в ночь на вторник. В течение нескольких часов местные жители любовались полярным сиянием.

Каждый год понаблюдать за уникальным природным явлением в этот финский город, расположенный всего в нескольких километрах от полярного круга, съезжаются тысячи туристов.

Сезон северных сияний только начался. Учитывая, что его открытие отметилось столь зрелищным представлением, специалисты и фотографы предвкушают не менее красочное продолжение.

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