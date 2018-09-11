Путин и Си Цзиньпин вместе испекли блины и выпили водки
Участники и гости Восточного экономического форума во Владивостоке могли наблюдать в действии "блинную дипломатию".
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров посетили выставку "Улицы Дальнего Востока", где на специально приготовленном для них стенде вместе испекли блины.
После этого лидеры России и Китая с удовольствием продегустировали собственное блюдо, сопроводив блины черной и красной икрой, а в заключение выпили водки.
Также на выставке Путин купил и подарил Си Цзиньпину сбитень. Председатель КНР отметил, что у него нет с собой рублей, на что президент России сказал "юанями потом отдашь".