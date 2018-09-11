Директор Росгвардии вызвал Навального на дуэль

Причиной для этого послужило расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о закупках ведомством продуктов по завышенным ценам.

"В своем выступлении вы допустили в отношении меня оскорбительные клеветнические измышления, - сказал генерал в своем видеообращении. - В офицерской среде не принято просто так прощать это. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами — куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную".

По закону, Навальный, находящийся в спецприемнике, не может ответить Золотову на вызов. Как передает РБК, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила, что оппозиционер примет решение после освобождения, добавив, что организация относится к своим расследованиям серьезно: "У нас есть доказательства. По этому делу доказательства очевидны, все они находятся на сайте госзакупок, опубликованы официально", - сказала она.

Обращение Золотова вызвало всплеск реакций в социальных сетях.

Расследование ФБК было опубликовано в конце августа. По словам директора Росгвардии, он "был в командировке" и не мог ответить на него вовремя.