Директор Росгвардии генерал Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на дуэль, пообещав сделать из оппозиционера "хорошую сочную отбивную".
Директор Росгвардии вызвал Навального на дуэль
Директор Росгвардии вызвал Навального на дуэль
Причиной для этого послужило расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о закупках ведомством продуктов по завышенным ценам.
"В своем выступлении вы допустили в отношении меня оскорбительные клеветнические измышления, - сказал генерал в своем видеообращении. - В офицерской среде не принято просто так прощать это. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами — куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную".
По закону, Навальный, находящийся в спецприемнике, не может ответить Золотову на вызов. Как передает РБК, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила, что оппозиционер примет решение после освобождения, добавив, что организация относится к своим расследованиям серьезно: "У нас есть доказательства. По этому делу доказательства очевидны, все они находятся на сайте госзакупок, опубликованы официально", - сказала она.
Обращение Золотова вызвало всплеск реакций в социальных сетях.
Расследование ФБК было опубликовано в конце августа. По словам директора Росгвардии, он "был в командировке" и не мог ответить на него вовремя.