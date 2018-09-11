Литовские экоактивисты проводят общенациональную кампанию с требованием отказаться от производства норковых шуб. Разведение и убийство животных для продажи меха они называют жестокой дикостью, которую следовало бы оставить в прошлом..
Этичны ли норковые шубы?
Этичны ли норковые шубы?
Участники акции протеста в Вильнюсе обратились к депутатам республиканского Сейма с призывом запретить убийство и жестокое обращение с норками на законодательном уровне. Подмэтой петицией стоят уже более 20 тысяч подписей.
Противники подобных ограничений призывают задуматься об экономической стороне вопроса. По словам главы парламентского комитета по вопросам окружающей среды Кестутиса Мазейки, «из-за свинного гриппа сокращается разведение свиней, скотоводческие фермы, особенно небольшие хозяйства, приходят в упадок из-за низких цен на молоко, так что исчезновение ещё и этого сектора губительно для села».
Особый резонанс проблема норковых ферм приобрела после серии рейдов экоактивистов. Зоозащитники публиковали видеосвидетельства того, что животных держат в плохих условиях, в тесных клетках, у некоторых видны открытые раны.