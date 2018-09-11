Последняя речь Юнкера "О положении Союза"

Куда идёт Евросоюз? Что важнее всего остающимся после «брексита» 27 странам-членам? Будет ли ЕС принимать новых? На такие вопросы ответит в среду глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, самый высокопоставленный чиновник в Брюсселе.

Мнениями на этот счёт поделились с Евроньюс прохожие:

«По-моему, Евросоюзу нужно разобраться с антииммиграционными движениями, - говорит американка. - Они появляются тут и там, раскалывая его страны».

«Еврокомиссия должна обеспечить гладкий выход из ЕС Великобритании, чтобы границы, пошлины и всё остальное было в порядке, - говорит англичанин. - И пусть с этим поторопится, потому что переговоры тянутся слишком долго».

Итальянец хочет справедливых экономических отношений с более богатыми странами:

«Прежде всего в еврозоне нужно создать финансовый союз, чтобы некоторые страны не жили за счёт других».

А немцы чувствуют на своих плечах основное финансовое бремя Союза:

«Иногда Германии приходится немного страдать за других, потому что она должна помогать всем. Впрочем, я не знаю...»

Бельгийка не доверяет Еврокомиссии:

«В этом учреждении - только воры и лжецы».

Президент Еврокомиссии огласит в Европарламенте своё ежегодное послание «О положении Союза». Юнкер назовёт главными общими заботами безопасность и миграцию. В связи с этим он предложит создать пограничную полицию ЕС. В ответ на требования местных властей, он обещат дать им больше полномочий по предоставлению убежища.

Бельгийский евродепутат уже не воспринимает всерьёз его идеи:

«Юнкер достает из своего портфеля последнее, что там осталось, - сказал Герольф Аннеманс. - Он предлагает убогие компромиссы. Но так нельзя руководить Европой. В ней и без этого почти прекратилось всякое сотрудничество. Юнкеру уже никто не доверяет, поэтому он должен уйти."

Глава исполнительной власти ЕС объявит также ряд мер, призванных гарантировать честность и защиту от вмешательства извне выборов в Европарламент в мае 2019 года.

В ходе обновления руководящих органов будет назначен новый Президент Еврокомиссии.

Христианский демократ Жан-Клод Юнкер вошел в правительство родного Люксембурга в 1984 году, был одним из архитекторов Маастрихтского договора и создателей общей валюты.

« Европа уходит из-под его ног, он не понимает людских проблем, - говорит корреспондент французской газеты Libération Жан Катрмер. - За 25 лет пребывания у власти Юнкер потерял всякую связь с гражданами."