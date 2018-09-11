Шопинг по воскресеньям отменяется

Торговля по воскресеньям разрушает итальянские семьи. С таким утверждением выступил министр труда Италии Луиджи ди Майо, объявляя о планах правительства запретить воскресный шопинг в больших торговых центрах. Ограничение должно вступить в силу до конца года: работать в выходной день будет каждый четвертый магазин по принципу ротации.