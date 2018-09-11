Торговля по воскресеньям разрушает итальянские семьи. С таким утверждением выступил министр труда Италии Луиджи ди Майо, объявляя о планах правительства запретить воскресный шопинг в больших торговых центрах. Ограничение должно вступить в силу до конца года: работать в выходной день будет каждый четвертый магазин по принципу ротации.
Шопинг по воскресеньям отменяется
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Шопинг по воскресеньям отменяется
При этом пять лет назад для стимулирования экономического роста власти Италии разрешили торговлю по воскресеньям несмотря на давление со стороны римско-католической церкви и профсоюзов, а также владельцев небольших торговых точек, которые жаловались на несправедливую конкуренцию с супермаркетами.
Ранее в ЕС воскресный шопинг ограничило консервативное правительство Польши, объясняя это решение возвратом к традиционным ценностям. Между тем в других странах Европы происходит постепенная либерализация условий торговли, так как розничные магазины теряют прибыль на фоне стремительного роста онлайн-продаж.