Ирак встаёт на рельсы

Обрушившиеся мосты и руины зданий, сгоревшие танки и автомобили... На этом пути длиною в 65 километров ещё видны следы ожесточённых боёв с джихадистами. Такую картину наблюдают пассажиры поезда, следующего из Эль-Фаллуджа в Багдад. Железная дорога, связывающая этот крупный город с иракской столицей, полностью восстановлена.

"Линия, идущая от Эль-Фаллуджи до Багдада, была частично разрушена. Полотно было повреждено или полностью уничтожено минами на 45 участках. Мы получили инструкции по ремонту путей. Люди были удивлены, когда увидели, что началось строительство", - докладывает Абдул Муталиб Салих, руководитель операции "Железные дороги Эр-Рамади".

Пока поезд едет не быстрее 100 км/ч - чтобы избежать давления на рельсы. Но пассажиры довольны: для них это единственная альтернатива пыльным и перегруженным транспортом автодорогам.

"Раньше мы толпились на контрольно-пропускных пунктах. Было трудно: мы вечно опаздывали. Теперь всё иначе. Ездить туда и обратно стало гораздо проще, особенно для тех, кто работает в столице. К тому же, билеты стоят недорого", - делится впечатлением этот мужчина.

Поезд отправляется в рейс ежедневно с примерно 250 пассажирами на борту. В 2016-ом Ирак вложил почти 140 миллионов долларов на покупку 12 новых поездов у Китая. Кроме того, ведутся работы по восстановлению железной дороги в Байджи, Тикрите и Самарре.