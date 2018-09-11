Осторожно: нужен ремонт!

Вопрос, который получил особую актуальность после обрушения пролета виадука в итальянской Генуе. Власти страны признают: при обслуживании автомоста были допущены серьезные просчеты. Наш канал предлагает подробнее посмотреть на состояние дорог в разных странах ЕС. Начнем с Венгрии, которой, как выясняется, далеко от до идеала. Большая часть магистралей страны построена в 70-е годы. С тех пор объем трафика многократно вырос, а дорожные службы не успевают делать все необходимое для поддержания трасс в безопасном состоянии.

Норберт Сандор Пеши, группа Hungarian Road Inc: "Сегодня более половины дорог страны подлежат глобальному ремонту. Состояние лишь 10-15% магистралей может считаться хорошим или приемлемым".

Автострада М1, соединяющая Будапешт и Вену, одна из трех, пересекающих Венгрию. В день через нее проходят до 80 тысяч транспортных средств. Специалисты говорят, что М1 небезопасна - в частности из-за неудовлетворительного состояния асфальта.

Водитель фургона, трасса М1: "Мы платим за пользование дорогой, а качество так себе. Так что следовало бы вернуть нам часть денег. Плохое покрытие, выбоины портят машины, прицепы, шины... Автострада в плачевном состоянии".

Ответственность за обслуживание этой и других венгерских автотрасс лежит на государственной компании. Которая жалуется на дефицит финансов и технических средств. Заявление, вызывающее удивление журналиста Даниэля Заха.

Даниэль Зах, журналист: "Состояние некоторых участков автотрассы М1 не соответствует гигантским прибылям, которые государство получает от сборов за эксплуатацию трассы. К тому же ЕС выделил значительные суммы на улучшение инфраструктуры в стране - с тех пор, как Венгрия вступила в его ряды в 2004".

По оценкам экспертов, резкий рост трафика в последние десятилетия активно пополняет госказну за счет сборов на платных дорогах, выросших налогов на автомобили, подорожавшего топлива... Взамен венгры получают мало - практически отсутствует строительство новых дорог, не ведется ремонт имеющихся. Власти обещают начать реконструкцию наиболее опасных участков автотрассы М1 в 2020 и 2021 годах.

Исследование Всемирного экономического форума, проведенное два года назад, поместило Венгрию на 22 место среди 28 членов ЕС по критерию безопасности национальных дорог.