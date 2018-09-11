Пока Запад ужесточает санкции, Москва рассчитывает открыть Дальний Восток для иностранных инвесторов и создать там комфортные условия для ведения бизнеса.
Москва зовет инвесторов на Дальний Восток
Москва зовет инвесторов на Дальний Восток
Во Владивостоке начал работу IV Восточный экономический форум, на который помимо президента РФ Владимира Путина прибыли лидеры Китая, Японии, Монголии, а также 346 руководителей российских и 352 руководителя иностранных компаний.
В рамках форума планируется заключить несколько крупных контрактов. Уже известно, что компании Alibaba, Mail.ru и Российский фонд прямых инвестиций подпишут меморандум о сотрудничестве, но детали договора пока не раскрываются. Кроме того, выгодные сделки на форуме планируют заключить японские, южнокорейские и другие компании.
Сближение России и КНР
Укрепление партнерства с Китаем стало одной из тем встречи между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Речь шла о торговых связях, развитии бизнеса, но также о ситуации в Сирии.
"На фоне быстро меняющейся международной обстановки и наличия растущих факторов нестабильности и непредсказуемости все более важное значение приобретает взаимодействие Китая и России в поддержании равенства, справедливости, а также мира и развития во всем мире", - заявил китайский лидер.
Си Цзиньпин не стал прямо говорить о торговой войне, навязанной Вашингтоном Пекину. Однако как отмечают эксперты, демарш Белого дома закономерно приведет к сближению между Россией и Поднебесной, которая с одной стороны будет искать альтернативные рынки сбыта, а с другой - возможности для замещения, например, американской сельскохозяйственной продукции.