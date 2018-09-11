Диада: в поддержку "политзаключённых"

День Каталонии - национальный праздник, также известный как Диада, отмечают в автономном регионе, почти год спустя после непризнанного официальным Мадридом реферндума об отделении от Испании. Для сторонников движения за независимость Диада - это это ещё и повод напомнить о лидерах каталонских националистов, которые находятся в заключении.
"Сегодня мы должны поговорить о тех, кого здесь нет. В тюрьмах находятся политические лидеры, главы общественных организаций. которые лишены права голоса. Я считаю это несправедливым", - сказала Ада Колау, мэр Барселоны. Она вместе с другими членами каталонского правительства, в том числе его глава Ким Торра, возложила цветы к памятнику одного из героев войны 1714 года Рафаэлю Казановы.
"Испания - правовое государство с разделением властей. Правительство Каталонии просит испанское правительство сделать то, что не в его власти - освободить политиков из тюрьмы, называя это условием для установления диалога. В таком случае, мы вряд ли сможем выйти на единственно возможный путь - путб диалога и переговоров", - уверяет Микель Икета, генеральный секретарь сциалистической парти Каталонии (PSC).
Акция в поддержку "политзаключенных", а также бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона, находящегося в изгнании, прошла накануне. На ней присутствовал и Ким Торра. Он призвал каталонцев поддержать идею проведения нового референдума о самоопределении - приняв участие в массовой демонстрации во вторник.Ожидается, что на призыв откликнутся и выйдут на улицы Барселоны около полумиллиона человек.