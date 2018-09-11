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Испания

Диада под лозунгом о независимости

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Диада под лозунгом о независимости

Диада под лозунгом о независимости
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"За суверенную республику Каталония!" Волна из сотен тысяч людей хлынула на улицы Барселоны в день каталонского национального праздника, также известного как Диада.

По данным местной полиции,число участников массовой демонстрации сторонников независимости региона приблизилось к миллионной отметке, как и ровно год назад.

Кульминацией празднования стало разрушение стены, символизирующей препятствие на пути автономии к обретению независимости.

Демонстранты требовали освободить из тюрьмы каталонских политиков из числа сепаратистов, прекратить уголовное преследование бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона и вновь провести референдум о самоопределении.

Согласно данным последних соцопросов, за отделение региона от Испании готовы проголосовать 46,7% каталонцев, 44,9% - против.

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