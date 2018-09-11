"За суверенную республику Каталония!" Волна из сотен тысяч людей хлынула на улицы Барселоны в день каталонского национального праздника, также известного как Диада.
Диада под лозунгом о независимости
Диада под лозунгом о независимости
По данным местной полиции,число участников массовой демонстрации сторонников независимости региона приблизилось к миллионной отметке, как и ровно год назад.
Кульминацией празднования стало разрушение стены, символизирующей препятствие на пути автономии к обретению независимости.
Демонстранты требовали освободить из тюрьмы каталонских политиков из числа сепаратистов, прекратить уголовное преследование бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона и вновь провести референдум о самоопределении.
Согласно данным последних соцопросов, за отделение региона от Испании готовы проголосовать 46,7% каталонцев, 44,9% - против.