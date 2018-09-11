Рим против верховного комиссара ООН

Официальный Рим с возмущением отреагировал на заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о ксенофобии и миграционной политике в Италии. Власти республики грозятся сократить финансирование международной организации. Вице-премьер Маттео Сальвини предложил ООН «обратить внимание не на скучную Италию, а на страны, где практикуются пытки, женские обрезания, где геев сбрасывают с крыш, а маленьких девочек продают как невест в десятилетнем возрасте».