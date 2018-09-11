Официальный Рим с возмущением отреагировал на заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о ксенофобии и миграционной политике в Италии. Власти республики грозятся сократить финансирование международной организации. Вице-премьер Маттео Сальвини предложил ООН «обратить внимание не на скучную Италию, а на страны, где практикуются пытки, женские обрезания, где геев сбрасывают с крыш, а маленьких девочек продают как невест в десятилетнем возрасте».
Рим против верховного комиссара ООН
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Рим против верховного комиссара ООН
Бачелет обещала направить в Италию и Австрию делегации для проверки на ксенофобию. Вена ответила согласием. Канцлер Австрии Себастьян Курц подчеркнул, что с уважением отнесётся к любому решению ООН: «Я думаю, всё прояснится и новый комиссар ООН по правам человека увидит, что в ЕС Австрия занимает второе место после Швеции по числу принятых беженцев на душу населения».
Верховный комиссар ООН объясняла, что хочет направить делегации в Италию и Австрию из-за жесткой позиции властей этих стран в отношении мигрантов, а также из-за сообщений о росте числа преступлений на почве нетерпимости.