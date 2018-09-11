В США прошла траурная церемония в годовщину терактов 11 сентября 2001 года. У мемориала на Манхэттене собрались родственники погибших людей, а также сотрудники полиции и пожарные, которые работали на месте в день трагедии.
Годовщина терактов в США
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Годовщина терактов в США
По традиции были зачитаны имена всех тех, кто погиб в результате крупнейшей в истории США террористической атаки.
Ровно 17 лет назад боевики "Аль-Каиды" сумели захватить четыре пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один - на здание Пентагона. Четвертый захваченный самолет направлялся в сторону Вашингтона, но разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания
В результате терактов погибли почти 2977 человек - мужчин, женщин и детей. в результате крупнейшей в истории США террористической атаки.