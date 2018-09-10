"Дизельгейт": новые иски

Акционеры автоконцерна Volkswagen требуют компенсации ущерба на сумму более 9 миллиардов евро. Инвесторы обвиняют руководство в том, что оно вовремя не оповестило их о манипуляции с программным обеспечением в дизельных автомобилях . Из-за скандала стоимость акций автопроизводителя упала, а их держатели понесли убытки.

"В компании утверждали, что разрабатывают передовые технологии, для того, чтобы их дизельные двигатели соответствовали экологическим стандартам. Ещё до июня 2008 года, в концерне поняли, что это невозможно. Руководство должно было оповестить об этом рынок. Вместо этого, оно обмануло всех, мошенническим путём добилось от США сертификатов на двигатели. А о ситуации надо было сказать чётко. Ведь она повлекла за собой риск понести миллиардные убытки", - заявил Андреас Тилп, адвокат истца.

"Дизельгейт" уже обошёлся Volkswagenв 27 миллиардов евро штрафов. Накануне во Франкфурте был введён запрет на движение транспорта с дизельными двигателями. Власти сраны пообещали в ближайшие дни принять решение о целесообразности и сроках модернизации оборудования для таких автомобилей.