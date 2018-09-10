Швеция на грани политического тупика

Швеции угрожает политический тупик из-за рекордных результатов националистов на прошедших парламентских выборах. По предварительным данным, за ультраправую партию "Шведские демократы" проголосовали 17,6% избирателей и, таким образом, она впервые прошла в парламент. При этом ни у одного из ведущих политических блоков нет собственного большинства в законодательном собрании .

Блок правящей левоцентристской Социал-демократической рабочей партия, Левой парии и "зеленых" получил 40,6% голосов, а оппозиционный правоцентристский альянс набрал 40,3%.

Националисты заявляют, что будут готовы голосовать только за правительство, которое прислушивается к требованиям их партии. Основные политические силы, в свою очередь, говорят о том, что не намерены сотрудничать с ультраправыми.

Профессор университета Сёдертёрна Николас Айлотт уверен, что в итоге в Швеции будет сформировано правительство меньшинства: "Скорее всего, социал-демократы захотят оставить за собой пост премьер-министра. Думаю. что "зеленые" готовы уступить позиции в правительстве, но продолжат пассивно поддерживать социал-демократов. Самым вероятным итогом станет новое правительство, в состав которого войдут только представители социал- демократов, и действующий премьер-министр останется на посту".

Через две недели парламент должен избрать спикера: это станет первой проверкой того, смогут ли партии прийти к согласию.

Из Стокгольма передает корреспондент euronews Джона Кялгрен: "Что будет дальше? Какое правительство получит Швеция? Как оно будет работать и насколько влиятельной окажется партия "Шведские демократы. На самом деле сейчас ни у кого нет ответов. Начинаются переговоры, но потребуется несколько дней и даже недель прежде чем прояснится окончательный результат прошедших выборов".