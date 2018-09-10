Финт Коутиньо "свёл с ума" Неймара
Забавный эпизод наблюдали зрители и журналисты, присутствующие на тренировке "петакампеонов" в минувшее воскресенье. Полузащитник бразильской сборной Филипе Коутиньо провёл проброс мяча между ног партнёра по команде Филипе Луиса. Удачно исполненный финт вызвал неожиданно бурную реакцию Неймара. Заметив, что камера напротив запечатлела этот момент, восторженный футболист преклонил колено перед оператором местного телеканала в знак благодарности.
Бразилия готовится сыграть товарищеский матч со сборной Сальвадора, который состоится во вторник 11 сентября.